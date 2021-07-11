Лайф публикует видео с места гибели малышки, выброшенной из окна братом
После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Дом, где 13-летний подросток выкинул свою новорождённую сестру с седьмого этажа. Видео © LIFE
Следователи работают на месте трагедии по улице Левобережной в Москве, где было обнаружено тело новорождённой девочки. В распоряжении Лайфа оказалось видео дома, в котором проживает семья.
После трагического случая Головинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Предварительно установлено, что мать детей отвлеклась на некоторое время и малышка осталась наедине в комнате со своим 13-летним братом, страдающим аутизмом.
Сейчас следователи устанавливают полную картину произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются родители и очевидцы случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-участник "Дома-2" найден мёртвым под окнами многоэтажки в Москве. По нашим данным, перед трагедией у него случился конфликт с младшим братом.
Комментариев: 0