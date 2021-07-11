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Лайф публикует видео с места гибели малышки, выброшенной из окна братом

После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

11 июля, 12:10

Дом, где 13-летний подросток выкинул свою новорождённую сестру с седьмого этажа. Видео © LIFE

Следователи работают на месте трагедии по улице Левобережной в Москве, где было обнаружено тело новорождённой девочки. В распоряжении Лайфа оказалось видео дома, в котором проживает семья.

После трагического случая Головинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Предварительно установлено, что мать детей отвлеклась на некоторое время и малышка осталась наедине в комнате со своим 13-летним братом, страдающим аутизмом.

В Москве подросток выбросил с седьмого этажа новорождённую сестру

В Москве подросток выбросил с седьмого этажа новорождённую сестру

Сейчас следователи устанавливают полную картину произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются родители и очевидцы случившегося.

Ранее Лайф рассказывал, что экс-участник "Дома-2" найден мёртвым под окнами многоэтажки в Москве. По нашим данным, перед трагедией у него случился конфликт с младшим братом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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