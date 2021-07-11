Лайф публикует видео с места гибели малышки, выброшенной из окна братом

Дом, где 13-летний подросток выкинул свою новорождённую сестру с седьмого этажа. Видео © LIFE

Следователи работают на месте трагедии по улице Левобережной в Москве, где было обнаружено тело новорождённой девочки. В распоряжении Лайфа оказалось видео дома, в котором проживает семья.

После трагического случая Головинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Предварительно установлено, что мать детей отвлеклась на некоторое время и малышка осталась наедине в комнате со своим 13-летним братом, страдающим аутизмом.