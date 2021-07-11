Капитан британского эсминца-нарушителя получил медаль "Защитник Украины"
Награждение прошло в рамках торжественной церемонии закрытия учений, состоявшейся накануне.
Фото © royalnavy.mod.uk
По итогам международных учений Sea Breeze 2021 капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн, отдавший приказ пройти через российские территориальные воды, получил медаль "Защитник Украины". Об этом сообщает издание "Фокус".
Награду он получил в рамках торжественной церемонии закрытия учений, в которой участвовали украинские и западные военные.
Напомним, 23 июня после нарушения эсминцем морской границы РФ у берегов Крыма российский военный корабль и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь. В Минобороны Британии заявили, что Defender двигался в территориальных водах Украины, а экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си в подтверждение версии России опубликовал видео инцидента с борта корабля. Путин назвал заход Defender в территориальные воды России провокацией, которая проводилась вместе с США.
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