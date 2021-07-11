Во Франции умер известный российский художник Олег Целков

Российский художник Олег Целков скончался во Франции в возрасте 86 лет, за несколько дней до своего дня рождения. Об этом сообщила его дочь Ольга.

На данный момент причины смерти неизвестны, однако за несколько недель до этого художник потерял зрение и это "стало для него тяжёлым ударом, который он не перенёс", передаёт слова дочери ТАСС. При этом умер он рядом со своей супругой Антониной, с которой прожил более 50 лет. Целков держал её руку, читал стихи Маяковского, а также собственного сочинения для любимой половинки, заметила Ольга.

Похоронят Целкова, который с конца 70-х годов проживал во Франции, в области Шампань, дата похорон пока не известна. Отпевание может состояться в Париже, где и наступила смерть живописца.