Миллиардер Ричард Брэнсон приехал к месту старта в космос на велосипеде

Ричард Брэнсон приехал к воротам в космос на велосипеде. Видео © Twitter / Richard Branson

71-летний британский миллиардер, глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон приехал на велосипеде к космодрому в штате Нью-Мексико, откуда должен стартовать в космос на корабле Unity. Вместе с ним на орбиту отправятся астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Запуск планировался на 16:00 по московскому времени, однако теперь суборбитальный полёт должен состояться в 17:30. Следить за полётом можно будет на сайте компании.