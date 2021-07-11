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Миллиардер Ричард Брэнсон приехал к месту старта в космос на велосипеде

Старт корабля Virgin Galactic перенесли на час из-за погодных условий.

11 июля, 14:50

Ричард Брэнсон приехал к воротам в космос на велосипеде. Видео © Twitter / Richard Branson

71-летний британский миллиардер, глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон приехал на велосипеде к космодрому в штате Нью-Мексико, откуда должен стартовать в космос на корабле Unity. Вместе с ним на орбиту отправятся астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

Запуск планировался на 16:00 по московскому времени, однако теперь суборбитальный полёт должен состояться в 17:30. Следить за полётом можно будет на сайте компании.

Напомним, богатейший человек мира и основатель Amazon Джефф Безос анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля, а британец Ричард Брэнсон решил переиграть его и запустить корабль с экипажем раньше — 11 июля.

Космическая гонка, но уже без нас: Как Безос и Брэнсон обошли "Роскосмос"

Космическая гонка, но уже без нас: Как Безос и Брэнсон обошли "Роскосмос"

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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