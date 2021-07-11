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Американская военная база в Сирии второй раз за сутки подверглась обстрелу

Отмечается, что нападение причинило материальный ущерб, о пострадавших и погибших не сообщается.

11 июля, 14:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии второй раз за сутки подверглась обстрелу. Об этом сообщает портал Al Mayadeen.

Утверждается, что по базе, находящейся в регионе с двумя нефтегазовыми месторождениями (Коноко и Эль-Омар), было выпущено несколько снарядов, после чего появились столбы густого белого дыма и прозвучала сирена тревоги. Нападение причинило материальный ущерб, о пострадавших и погибших не сообщается.

В Сирии сообщили, что на военной базе США прогремел взрыв

В Сирии сообщили, что на военной базе США прогремел взрыв

А ранее агентство Reuters сообщило, что американские военные попали под обстрел на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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