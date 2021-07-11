Американская военная база в Сирии второй раз за сутки подверглась обстрелу
Отмечается, что нападение причинило материальный ущерб, о пострадавших и погибших не сообщается.
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Американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии второй раз за сутки подверглась обстрелу. Об этом сообщает портал Al Mayadeen.
Утверждается, что по базе, находящейся в регионе с двумя нефтегазовыми месторождениями (Коноко и Эль-Омар), было выпущено несколько снарядов, после чего появились столбы густого белого дыма и прозвучала сирена тревоги. Нападение причинило материальный ущерб, о пострадавших и погибших не сообщается.
А ранее агентство Reuters сообщило, что американские военные попали под обстрел на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
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