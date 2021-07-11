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Старт корабля Virgin Galactic с Брэнсоном на борту отложен из-за погодных условий

Вместе с 71-летним предпринимателем на орбиту отправятся ещё три члена экипажа, старт запланирован на 17:30 мск.

11 июля, 14:15
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/VGChiefTrainer/status/1413564280612392964/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Beth Moses</a></p>

Фото © Twitter / Beth Moses

Старт корабля Unity компании Virgin Galactic с основателем Ричардом Брэнсоном на борту отложен на полтора часа из-за погодных условий. Об этом сказано в "Твиттере" компании.

Изначально, запуск планировался на 16:00 по московскому времени, однако теперь суборбитальный полёт должен состояться в 17:30. Вместе с 71-летним Брэнсоном на орбиту отправятся астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Следить за полётом можно будет на сайте компании.

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Напомним, богатейший человек мира и основатель Amazon Джеф Безос анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля, а британец Ричард Брэнсон решил переиграть его и запустить корабль с экипажем раньше — 11 июля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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