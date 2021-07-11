Старт корабля Virgin Galactic с Брэнсоном на борту отложен из-за погодных условий

Старт корабля Unity компании Virgin Galactic с основателем Ричардом Брэнсоном на борту отложен на полтора часа из-за погодных условий. Об этом сказано в "Твиттере" компании.

Изначально, запуск планировался на 16:00 по московскому времени, однако теперь суборбитальный полёт должен состояться в 17:30. Вместе с 71-летним Брэнсоном на орбиту отправятся астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Следить за полётом можно будет на сайте компании.