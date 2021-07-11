Более 5 тысяч кандидатов подали в ЦИК документы о выдвижении на выборы в Госдуму

Голосование будет проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что на выборы депутатов Госдумы выдвинуто уже свыше пяти тысяч кандидатов.

"На сегодняшний день мы имеем: 11 политических партий представили документы для выдвижения 3 тысяч 187 кандидатов в депутаты Госдумы", — сказала она на заседании ЦИК.

Памфилова уточнила, что эти данные касаются лишь единого избирательного округа. По одномандатным округам от 11 партий выдвинуто 1 тысяча 735 кандидатов, ещё 122 человека идут на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения.

Памфилова добавила, что на выборы высших должностных лиц в девяти регионах уже выдвинуто 43 кандидата от 12 партий. На выборы депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ в 39 регионах выдвинуто 4 тысячи 768 кандидатов, из них 4 тысячи 593 — от 16 партий и 175 — в порядке самовыдвижения. На выборы депутатов представительных органов административных центров субъектов РФ в 11 регионах уже значится 130 кандидатов.