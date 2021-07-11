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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

Сообщается, что в ближайшие один-два часа в регионе ожидается ухудшение погоды.

11 июля, 14:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

11 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами и града, сообщает ГУ МЧС по региону. В ведомстве предупредили об опасности падения рекламных щитов и деревьев, обрыва линий электропередачи, а также возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.

"В ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 2025 м/с", — предупреждает ведомство.

Ранее метеоролог спрогнозировал сильные дожди и шторм в Сочи в течение всего лета. Синоптик отметил, что в этом году лето на юге, как в северных широтах, — прохладное, облачное, с ливнями. Однако такая погода, по его словам, будет длиться циклами по семь-десять дней, чередуя периоды улучшениями с ненастьем.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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