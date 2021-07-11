В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

11 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами и града, сообщает ГУ МЧС по региону. В ведомстве предупредили об опасности падения рекламных щитов и деревьев, обрыва линий электропередачи, а также возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее метеоролог спрогнозировал сильные дожди и шторм в Сочи в течение всего лета. Синоптик отметил, что в этом году лето на юге, как в северных широтах, — прохладное, облачное, с ливнями. Однако такая погода, по его словам, будет длиться циклами по семь-десять дней, чередуя периоды улучшениями с ненастьем.