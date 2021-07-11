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Регион
Опубликовано 11 июля 2021, 16:46

ЦИК заверила списки кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму

Фото © Сайт "Единой России"

Фото © Сайт "Единой России"

Партии разрешено открыть избирательный счёт, также зарегистрированы уполномоченные представители.

Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом говорится в постановлении ЦИК.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 395 человек, выдвинутый политической партией "Единая Россия", — сказано в документе.

В списке одномандатников от партии значатся 219 кандидатов. Также ЦИК разрешила партии открыть избирательный счёт и зарегистрировала уполномоченных представителей. Кроме того, заверила списки кандидатов от КПРФ и "Справедливой России — За правду".

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

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Артур Лапсаков
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