ЦИК заверила списки кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму
Фото © Сайт "Единой России"
Партии разрешено открыть избирательный счёт, также зарегистрированы уполномоченные представители.
Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом говорится в постановлении ЦИК.
"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 395 человек, выдвинутый политической партией "Единая Россия", — сказано в документе.
В списке одномандатников от партии значатся 219 кандидатов. Также ЦИК разрешила партии открыть избирательный счёт и зарегистрировала уполномоченных представителей. Кроме того, заверила списки кандидатов от КПРФ и "Справедливой России — За правду".
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.