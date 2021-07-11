ЦИК заверила списки кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму

Партии разрешено открыть избирательный счёт, также зарегистрированы уполномоченные представители.

Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом говорится в постановлении ЦИК.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 395 человек, выдвинутый политической партией "Единая Россия", — сказано в документе.

В списке одномандатников от партии значатся 219 кандидатов. Также ЦИК разрешила партии открыть избирательный счёт и зарегистрировала уполномоченных представителей. Кроме того, заверила списки кандидатов от КПРФ и "Справедливой России — За правду".