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Жуткие кадры с расплавленными из-за жары машинами и светофорами в Кувейте оказались фейком

Заполонившие соцсети фото настоящие, вот только сделаны они были в 2013-м и 2018-м.

11 июля, 13:40
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Сообщения об аномальной жаре в Кувейте, из-за которой на улицах начали плавиться автомобили, оказались фейком. Российские СМИ утверждали, что температура воздуха в стране на солнце достигает 73 градусов. Правду выяснили журналисты Daily Storm.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В Посольстве России в Кувейте сообщили изданию, что там сейчас примерно 50 градусов. При этом фото с расплавленными машинами сделано в 2018 году после пожара в американском штате Аризона, где огонь повредил 15 автомобилей. Снимок с расплавленным светофором опубликован в соцсетях в 2013 году после ДТП в Кувейте. Тогда легковушка врезалась в светофор и загорелась.

Температура выше, чем на курортах: Гидрометцентр предупредил москвичей об усилении жары в начале следующей недели

Температура выше, чем на курортах: Гидрометцентр предупредил москвичей об усилении жары в начале следующей недели

Ранее Лайф писал, что жителей Кубани предупредили о 39-градусной жаре и угрозе пожаров. В региональном ГУ МЧС РФ также уточнили, что есть опасность возникновения других чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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