Жуткие кадры с расплавленными из-за жары машинами и светофорами в Кувейте оказались фейком

Сообщения об аномальной жаре в Кувейте, из-за которой на улицах начали плавиться автомобили, оказались фейком. Российские СМИ утверждали, что температура воздуха в стране на солнце достигает 73 градусов. Правду выяснили журналисты Daily Storm.

В Посольстве России в Кувейте сообщили изданию, что там сейчас примерно 50 градусов. При этом фото с расплавленными машинами сделано в 2018 году после пожара в американском штате Аризона, где огонь повредил 15 автомобилей. Снимок с расплавленным светофором опубликован в соцсетях в 2013 году после ДТП в Кувейте. Тогда легковушка врезалась в светофор и загорелась.