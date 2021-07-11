Жуткие кадры с расплавленными из-за жары машинами и светофорами в Кувейте оказались фейком
Заполонившие соцсети фото настоящие, вот только сделаны они были в 2013-м и 2018-м.
Фото © Соцсети
Сообщения об аномальной жаре в Кувейте, из-за которой на улицах начали плавиться автомобили, оказались фейком. Российские СМИ утверждали, что температура воздуха в стране на солнце достигает 73 градусов. Правду выяснили журналисты Daily Storm.
Фото © Соцсети
В Посольстве России в Кувейте сообщили изданию, что там сейчас примерно 50 градусов. При этом фото с расплавленными машинами сделано в 2018 году после пожара в американском штате Аризона, где огонь повредил 15 автомобилей. Снимок с расплавленным светофором опубликован в соцсетях в 2013 году после ДТП в Кувейте. Тогда легковушка врезалась в светофор и загорелась.
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Ранее Лайф писал, что жителей Кубани предупредили о 39-градусной жаре и угрозе пожаров. В региональном ГУ МЧС РФ также уточнили, что есть опасность возникновения других чрезвычайных ситуаций и происшествий.
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