"Вам нужны такие люди, как я": Макгрегор обратился к болельщикам после поражения от Пуарье
При этом президент UFC не исключил того, что мир в скором времени увидит четвёртый поединок между спортсменами. Пока что счёт личных встреч в пользу американца.
Фото © ТАСС / imago images / Inpho Photography
Ирландский боец Конор Макгрегор написал первый пост после поражения в бою против Дастина Пуарье на турнире UFC 264.
"Вам нужны такие люди, как я", — написал Макгрегор в своём инстаграме.
Напомним, Макгрегор уступил Пуарье в бою на турнире UFC 264. В первом раунде он получил тяжёлую травму, медики приняли решение остановить встречу.
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