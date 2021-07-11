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"Вам нужны такие люди, как я": Макгрегор обратился к болельщикам после поражения от Пуарье

При этом президент UFC не исключил того, что мир в скором времени увидит четвёртый поединок между спортсменами. Пока что счёт личных встреч в пользу американца.

11 июля, 13:16
<p>Фото © ТАСС / imago images / Inpho Photography</p>

Фото © ТАСС / imago images / Inpho Photography

Ирландский боец Конор Макгрегор написал первый пост после поражения в бою против Дастина Пуарье на турнире UFC 264.

"Вам нужны такие люди, как я", — написал Макгрегор в своём инстаграме.

Макгрегор после боя с Пуарье перенесёт операцию на сломанной ноге и будет ждать реванша

Макгрегор после боя с Пуарье перенесёт операцию на сломанной ноге и будет ждать реванша

Напомним, Макгрегор уступил Пуарье в бою на турнире UFC 264. В первом раунде он получил тяжёлую травму, медики приняли решение остановить встречу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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