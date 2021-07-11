50-летний голливудский актёр Мэтт Деймон на Каннском кинофестивале представил свою новую картину "Тихий омут" и дал интервью, в ходе которого признался, что Джеймс Кэмерон приглашал его в качестве главного героя в фильм "Аватар", а также предлагал 10% от прибыли.

Актёр рассказал, что отказал режиссёру, так как не хотел бросать свою кинофраншизу о Джейсоне Борне. Место главного героя "Аватара" занял малоизвестный Сэм Уортингтон. В результате кинокартина стала самой кассовой в истории и принесла создателям почти три миллиарда долларов. По словам Мэтта Деймона, он отказался от невероятно дорогой роли.

"Я войду в историю <…> Вы никогда не встретите актёра, который отказался бы от большего количества денег", — цитирует Деймона издание Deadline.