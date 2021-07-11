"Я войду в историю": Мэтт Деймон раскрыл сумму, которой лишился из-за отказа от роли в "Аватаре"
Кинокартина стала самой кассовой в истории и принесла создателям почти три миллиарда долларов.
Фото © Instagram / matt_damon_official
50-летний голливудский актёр Мэтт Деймон на Каннском кинофестивале представил свою новую картину "Тихий омут" и дал интервью, в ходе которого признался, что Джеймс Кэмерон приглашал его в качестве главного героя в фильм "Аватар", а также предлагал 10% от прибыли.
Актёр рассказал, что отказал режиссёру, так как не хотел бросать свою кинофраншизу о Джейсоне Борне. Место главного героя "Аватара" занял малоизвестный Сэм Уортингтон. В результате кинокартина стала самой кассовой в истории и принесла создателям почти три миллиарда долларов. По словам Мэтта Деймона, он отказался от невероятно дорогой роли.
"Я войду в историю <…> Вы никогда не встретите актёра, который отказался бы от большего количества денег", — цитирует Деймона издание Deadline.
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