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"Я войду в историю": Мэтт Деймон раскрыл сумму, которой лишился из-за отказа от роли в "Аватаре"

Кинокартина стала самой кассовой в истории и принесла создателям почти три миллиарда долларов.

11 июля, 13:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CH6vwUDgHPR/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">matt_damon_official</a></p>

Фото © Instagram / matt_damon_official

50-летний голливудский актёр Мэтт Деймон на Каннском кинофестивале представил свою новую картину "Тихий омут" и дал интервью, в ходе которого признался, что Джеймс Кэмерон приглашал его в качестве главного героя в фильм "Аватар", а также предлагал 10% от прибыли.

Актёр рассказал, что отказал режиссёру, так как не хотел бросать свою кинофраншизу о Джейсоне Борне. Место главного героя "Аватара" занял малоизвестный Сэм Уортингтон. В результате кинокартина стала самой кассовой в истории и принесла создателям почти три миллиарда долларов. По словам Мэтта Деймона, он отказался от невероятно дорогой роли.

"Я войду в историю <…> Вы никогда не встретите актёра, который отказался бы от большего количества денег", цитирует Деймона издание Deadline.

Ранее Дуэйн Джонсон разыграл коллег на съёмках одного из "Форсажей", и их искренняя реакция попала в фильм.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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