Дуэйн Джонсон разыграл коллег на съёмках одного из "Форсажей", и их искренняя реакция попала в фильм
Импровизации тем и хороши, что никто из актёров не ожидает внезапной реплики и действия, ведь в сценарии всё досконально прописано.
49-летний актёр и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала заслужил безоговорочную любовь зрителей за доброту и чувство юмора. Звезда часто старается шутить и на съёмках, когда бесконечная череда однообразных дублей начинает надоедать. И одна такая шутка попала в конечный вариант "Форсажа-6".
Видео © YouTube / Jason D. Marajh
В начале сцены Хоббс, которого играет Скала, заходит во внутренний двор вместе с подругой, на что Тедж, в роли которого выступает рэпер Лудакрис, шутит: "Эй, Мия, тебе стоит спрятать масло для детей". В ответ на это Скала, забыв оригинальную реплику, бросает: "А тебе стоит спрятать этот огроменный лоб!" Тедж начинает растерянно бормотать, а его друг Роман (Тайриз Гибсон) прыскает от неожиданности, пишет Lad Bible.
Эта сцена пошла совершенно не по плану, но никто не вышел из роли, и реакция всех присутствующих была настолько потрясающей и искренней, что режиссёр захотел оставить импровизацию Скалы в фильме. И это было мудрое решение, потому как на YouTube этот отрывок набрал 2,8 млн просмотров и 51 тыс. лайков. А в комментариях пользователи Сети не могут перестать веселиться над актёрами.
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