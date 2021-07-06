Дуэйн Джонсон разыграл коллег на съёмках одного из "Форсажей", и их искренняя реакция попала в фильм

Импровизации тем и хороши, что никто из актёров не ожидает внезапной реплики и действия, ведь в сценарии всё досконально прописано.