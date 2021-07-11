"Это был крутой опыт": Бывший вратарь сборной России вышел из руководства клуба ФНЛ
В команду он пришёл зимой 2020 года, а спустя полтора года она смогла добиться повышения в классе и вышла во второй по силе российский дивизион.
Фото © Instagram / vladimir_gabulov
Бывший голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов объявил о выходе из руководства клуба ФНЛ "Олимп-Долгопрудный".
"Я ухожу из "Олимпа-Долгопрудного". Горжусь тем, чего мы вместе добились за один сезон! Меня приглашали, чтобы создать стратегию клуба, собрать команду и вывести её в ФНЛ. Мы это сделали. Сейчас стратегия развития изменилась — я себя в ней не вижу. Но всегда буду поддерживать команду, желаю клубу только удачи. Спасибо учредителям, сотрудникам, тренерам и футболистам! Это был крутой и успешный опыт", — написал Габулов в своём инстаграме.
Отметим, что в клуб он пришёл в 2020 году, а уже летом 2021 года подмосковная команда добилась повышения в классе и вышла из ПФЛ в ФНЛ. В дебютном матче в новой лиге "Олимп-Долгопрудный" уступил нижнекамскому "Нефтехимику".
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