"Я ухожу из "Олимпа-Долгопрудного". Горжусь тем, чего мы вместе добились за один сезон! Меня приглашали, чтобы создать стратегию клуба, собрать команду и вывести её в ФНЛ. Мы это сделали. Сейчас стратегия развития изменилась — я себя в ней не вижу. Но всегда буду поддерживать команду, желаю клубу только удачи. Спасибо учредителям, сотрудникам, тренерам и футболистам! Это был крутой и успешный опыт", — написал Габулов в своём инстаграме.