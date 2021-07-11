Бывший пилот назвал размер штрафа, который грозит пассажиру лайнера за открытие аварийного люка

Бывший командир воздушного судна специалист по безопасности полётов Александр Романов рассказал Лайфу, какую сумму авиакомпания может взыскать с пассажира, открывшего аварийный люк самолёта рейса Москва — Анталья.

По словам эксперта, если самолёт находится на земле, ещё не в процессе запуска двигателя, выруливания, и если не работает кондиционер, то двери можно приоткрыть для проветривания, на практике такое происходит. В это время бригада бортпроводников должна перевести все рычаги управления дверями, грубо говоря, в положение "дизамп", поясняет Романов. То есть, когда самолёт находится на земле, автоматический выброс надувных трапов и плота отключён.

"Если они этого не сделали, скорее всего, это будет ошибкой бригады бортпроводников, которые отвечают за аварийный выход", — сказал эксперт.

Романов пояснил, что, даже если пассажир самовольно открыл ручку двери, это просчёт бортпроводников, так как они должны были контролировать ситуацию внутри салона. По словам специалиста, ситуация не так проста, как кажется.