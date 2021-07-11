В Тбилиси начались стычки между протестующими и полицией после гибели журналиста

Противостояние с полицией гражданских активистов и политиков, которые после известия о смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" выступили с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, началось у офиса правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" в Тбилиси.

Демонстранты попытались прорваться в здание, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция им помешала. Всего на митинге собралось порядка 100 человек. Они облили красной краской полицейских, после чего начались стычки. Пострадало несколько активистов. О задержанных пока не сообщается.