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В Тбилиси начались стычки между протестующими и полицией после гибели журналиста

Они хотели поговорить с руководством правящей партии, однако полиция не дала им этого сделать, после чего стражей порядка облили краской.

11 июля, 14:14
<p>Фото © ТАСС / Davit Kachkachishvili / Anadolu Agency</p>

Фото © ТАСС / Davit Kachkachishvili / Anadolu Agency

Противостояние с полицией гражданских активистов и политиков, которые после известия о смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" выступили с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, началось у офиса правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" в Тбилиси.

Демонстранты попытались прорваться в здание, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция им помешала. Всего на митинге собралось порядка 100 человек. Они облили красной краской полицейских, после чего начались стычки. Пострадало несколько активистов. О задержанных пока не сообщается.

Журналиста нашли мёртвым после избиения на протестах против марша ЛГБТ в Тбилиси

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Напомним, что так называемая неделя достоинства началась в Тбилиси 1 июля. В её рамках члены ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Заключительный "марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17:00 мск, но с самого утра тысячи противников акции вышли на улицы. Во время контракций сторонники традиционных ценностей несколько раз закидывали палками и бутылками журналистов и операторов. Более 50 представителей СМИ пострадали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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