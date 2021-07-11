В Тбилиси начались стычки между протестующими и полицией после гибели журналиста
Они хотели поговорить с руководством правящей партии, однако полиция не дала им этого сделать, после чего стражей порядка облили краской.
Фото © ТАСС / Davit Kachkachishvili / Anadolu Agency
Противостояние с полицией гражданских активистов и политиков, которые после известия о смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" выступили с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, началось у офиса правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" в Тбилиси.
Демонстранты попытались прорваться в здание, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция им помешала. Всего на митинге собралось порядка 100 человек. Они облили красной краской полицейских, после чего начались стычки. Пострадало несколько активистов. О задержанных пока не сообщается.
Напомним, что так называемая неделя достоинства началась в Тбилиси 1 июля. В её рамках члены ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Заключительный "марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17:00 мск, но с самого утра тысячи противников акции вышли на улицы. Во время контракций сторонники традиционных ценностей несколько раз закидывали палками и бутылками журналистов и операторов. Более 50 представителей СМИ пострадали.
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