СМИ: Молодой российский футболист может продолжить карьеру в Германии
Сейчас он находится на просмотре в составе клуба из Германии и уже сыграл в товарищеском матче против петербуржцев.
Фото © ФК "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов с большой долей вероятности перейдёт в немецкий "Шальке-04" на правах аренды. Об этом сообщает Sport24.
По данным издания, стороны заключат соглашение на год без права последующего выкупа. Отметим, что Михайлов находится на просмотре в "Шальке" и уже принял участие в товарищеском матче против "Зенита".
В прошлом сезоне Михайлов принял участие в 19 матчах Молодёжного первенства и шести играх ЮФЛ. На его счету один забитый гол и четыре результативные передачи.
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