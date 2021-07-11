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СМИ: Молодой российский футболист может продолжить карьеру в Германии

Сейчас он находится на просмотре в составе клуба из Германии и уже сыграл в товарищеском матче против петербуржцев.

11 июля, 14:23
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов с большой долей вероятности перейдёт в немецкий "Шальке-04" на правах аренды. Об этом сообщает Sport24.

По данным издания, стороны заключат соглашение на год без права последующего выкупа. Отметим, что Михайлов находится на просмотре в "Шальке" и уже принял участие в товарищеском матче против "Зенита".

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В прошлом сезоне Михайлов принял участие в 19 матчах Молодёжного первенства и шести играх ЮФЛ. На его счету один забитый гол и четыре результативные передачи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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