СМИ: Молодой российский футболист может продолжить карьеру в Германии

Полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов с большой долей вероятности перейдёт в немецкий "Шальке-04" на правах аренды. Об этом сообщает Sport24.

По данным издания, стороны заключат соглашение на год без права последующего выкупа. Отметим, что Михайлов находится на просмотре в "Шальке" и уже принял участие в товарищеском матче против "Зенита".