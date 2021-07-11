УЕФА может расширить Евро до 32 команд с 2028 года
В завершающемся турнире участие приняли 24 сборные, при этом ещё девять лет назад на континентальном первенстве играли лишь 16 команд.
Фото © Getty Images / Andrea Staccioli / Insidefoto/LightRocket
УЕФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата Европы по футболу с 24 до 32 команд. По данным Associated Press, первым турниром, который пройдёт в таком формате, может стать Евро-2028.
Соответствующее решение может быть принято к 2023 году. Как утверждают источники агентства, в случае принятия такой реформы УЕФА предстоит пересмотреть систему квалификации на турнир.
Напомним, что на нынешнем Евро участие принимали 24 команды. При этом первым турнир с таким числом участников стал чемпионат Европы 2016 года. До этого на турнире играло по 16 сборных.
Евро-2020. Главное по теме
"Жухалы не должны быть чемпионами": Губерниев рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
сегодня в 10:40
Елизавета II пожелала удачи сборной Англии перед финалом Евро-2020 и вспомнила, как вручала кубок в 1966-м
сегодня в 01:02
"Это слишком сложно": Президент УЕФА рассказал о негативном опыте проведения Евро-2020
9 июля, 14:49
Комментариев: 0