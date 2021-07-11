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УЕФА может расширить Евро до 32 команд с 2028 года

В завершающемся турнире участие приняли 24 сборные, при этом ещё девять лет назад на континентальном первенстве играли лишь 16 команд.

11 июля, 14:30
<p>Фото © Getty Images / Andrea Staccioli / Insidefoto/LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Andrea Staccioli / Insidefoto/LightRocket

УЕФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата Европы по футболу с 24 до 32 команд. По данным Associated Press, первым турниром, который пройдёт в таком формате, может стать Евро-2028.

Соответствующее решение может быть принято к 2023 году. Как утверждают источники агентства, в случае принятия такой реформы УЕФА предстоит пересмотреть систему квалификации на турнир.

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Напомним, что на нынешнем Евро участие принимали 24 команды. При этом первым турнир с таким числом участников стал чемпионат Европы 2016 года. До этого на турнире играло по 16 сборных.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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