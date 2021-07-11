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Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT

Политик выступил за "серьёзный разговор с Россией" по этому поводу, однако конкретных мыслей на этот счёт он не озвучил.

11 июля, 14:53
<p>Фото © Getty Images/Kay Nietfeld/picture alliance</p>

Фото © Getty Images/Kay Nietfeld/picture alliance

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле высказал мнение, что телеканал RT может повлиять на настроения проживающих в ФРГ граждан с русскими корнями. Об этом представитель партии Христианско-демократического союза (ХДС) заявил в интервью немецкой газете BILD am Sonntag.

"Через телеканал Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями", — считает он.

По мнению политика, такая категория граждан раньше в основном выступала за консерваторов, сегодня же всё чаще они становятся сторонниками правой партии "Альтернатива для Германии". При этом, по оценке Шойбле, RT является "пропагандистским каналом". Политик выступил за "серьёзный разговор с Россией", однако дополнительных мыслей на этот счёт он не озвучил.

В Германии заявили, что НАТО в любое время готово к "серьёзному" диалогу с Россией

В Германии заявили, что НАТО в любое время готово к "серьёзному" диалогу с Россией

А ранее в Бундестаге заявили, что Германия готовится к войне с Россией. Там отметили, что каждый день выдвигаются требования о введении санкций против Москвы, отношения двух стран достигли дна.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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