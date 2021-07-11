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Миллиардер Ричард Брэнсон стартовал в космос на своём ракетоплане

Когда корабль-носитель наберёт нужную высоту, аппарат с экипажем отделится и отправится в суборбитальное пространство на высоту 100 километров.

11 июля, 15:04

Миллиардер Ричард Брэнсон стартовал в космос на своём ракетоплане. Видео © Virgingalactic.com

Корабль Unity компании Virgin Galactic с основателем Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико, США. Прямая трансляция доступна на сайте компании.

Вместе с 71-летним Брэнсоном на орбиту отправились астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Корабль-носитель Eve поднимется примерно на 15 километров, после чего космический аппарат отделится от носителя и отправится в суборбитальное пространство на высоту 100 километров. Вслед за этим он должен вернуться на Землю.

При этом старт был задержан на полтора часа из-за погодных условий. Корабль оторвался от земли в 17:40 по московскому времени.

Миллиардер Ричард Брэнсон приехал к месту старта в космос на велосипеде

Миллиардер Ричард Брэнсон приехал к месту старта в космос на велосипеде

Напомним, богатейший человек мира и основатель Amazon Джефф Безос анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля, а британец Ричард Брэнсон решил переиграть его и запустить корабль с экипажем раньше — 11 июля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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