Миллиардер Ричард Брэнсон стартовал в космос на своём ракетоплане. Видео © Virgingalactic.com

Корабль Unity компании Virgin Galactic с основателем Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико, США. Прямая трансляция доступна на сайте компании.

Вместе с 71-летним Брэнсоном на орбиту отправились астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Корабль-носитель Eve поднимется примерно на 15 километров, после чего космический аппарат отделится от носителя и отправится в суборбитальное пространство на высоту 100 километров. Вслед за этим он должен вернуться на Землю.

При этом старт был задержан на полтора часа из-за погодных условий. Корабль оторвался от земли в 17:40 по московскому времени.