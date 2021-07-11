Суэцкий канал за год заработал рекордную сумму
Этому способствовали маркетинговая и ценовая политика, а также льготы и скидки для судов.
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Суэцкий канал за минувший финансовый год заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов. Такие данные привёл глава администрации водной артерии — адмирал Усама Рабиа.
"Доходы Суэцкого канала, несмотря на различные вызовы, в последнее время значительно выросли. Статистика судоходства за 2020/2021 финансовый год зафиксировала самый высокий годовой доход в истории канала, который составил 5,84 миллиарда долларов по сравнению с 5,72 миллиарда долларов в течение 2019/2020 финансового года", — приводит слова Рабиа его канцелярия.
Такой прибыли, по его словам, способствовали гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала, а также льготы и скидки для судов, перевозящих СПГ, контейнеровозов, судов, перевозящих автомобили, и сухогрузов.
Под "различными вызовами" Рабиа, вероятнее всего, имел в виду инцидент с контейнеровозом Ever Given, который cел на мель и заблокировал Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
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