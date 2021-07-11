В ЛНР заявили о гибели двух солдат ВСУ при подрыве на собственных минах

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о том, что два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе.

"В ночь с 10 на 11 июля снайперская группа "Запад" из состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня подорвалась на минном поле в районе населённого пункта Новозвановка в зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков. — Прим. Лайфа)", — сообщил Филипоненко.

По его мнению, это происшествие ещё раз доказывает хаотичное минирование местности и отсутствие каких-либо формуляров минных полей у солдат ВСУ. Он также добавил, что в зоне ответственности 24-й бригады украинских силовиков ранее была замечена автомобильная техника представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Филипоненко не исключает, что этот транспорт использовали для доставки снайперов и их внеплановой эвакуации.