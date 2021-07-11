Пентагон изучает просьбу властей Гаити ввести в страну войска

Просьба властей Гаити направить в страну американские войска для стабилизации обстановки изучается Пентагоном. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

"Мы знакомы с обращением Правительства Гаити. Мы анализируем его, как поступили бы и с любым другим запросом о помощи", — сказал он в эфире телеканала Fox News.