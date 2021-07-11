Пентагон изучает просьбу властей Гаити ввести в страну войска
Такой запрос поступил для защиты критически важных объектов инфраструктуры республики.
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Просьба властей Гаити направить в страну американские войска для стабилизации обстановки изучается Пентагоном. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.
"Мы знакомы с обращением Правительства Гаити. Мы анализируем его, как поступили бы и с любым другим запросом о помощи", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. С 14 июля в стране действует военное положение.
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