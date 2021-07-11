Первый матч Витории в России: "Спартак" разгромил "Сочи" на старте Кубка Париматч Премьер
Ранее в первом матче турнира казанский "Рубин" обыграл "Химки" благодаря шедевру от Хвичи Кварацхелии.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" разгромил "Сочи" в первом для обеих команд встрече на Кубке Париматч Премьер со счётом 4:0.
Ещё до перерыва красно-белые обеспечили себе достаточно комфортное преимущество благодаря голам Бакаева и Мирзова. Ещё два мяча подопечные Руя Витории забили во втором тайме — отличились Мозес и Соболев.
Отметим, что это был первый матч "Спартака" при Руе Витории на домашнем стадионе. В следующем матче красно-белые встретятся с "Рубином".
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