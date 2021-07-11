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Первый матч Витории в России: "Спартак" разгромил "Сочи" на старте Кубка Париматч Премьер

Ранее в первом матче турнира казанский "Рубин" обыграл "Химки" благодаря шедевру от Хвичи Кварацхелии.

11 июля, 17:01
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" разгромил "Сочи" в первом для обеих команд встрече на Кубке Париматч Премьер со счётом 4:0.

Ещё до перерыва красно-белые обеспечили себе достаточно комфортное преимущество благодаря голам Бакаева и Мирзова. Ещё два мяча подопечные Руя Витории забили во втором тайме — отличились Мозес и Соболев.

Кубок Париматч Премьер стартовал победой "Рубина" над "Химками"

Кубок Париматч Премьер стартовал победой "Рубина" над "Химками"

Отметим, что это был первый матч "Спартака" при Руе Витории на домашнем стадионе. В следующем матче красно-белые встретятся с "Рубином".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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