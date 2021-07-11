Московский "Спартак" разгромил "Сочи" в первом для обеих команд встрече на Кубке Париматч Премьер со счётом 4:0.

Ещё до перерыва красно-белые обеспечили себе достаточно комфортное преимущество благодаря голам Бакаева и Мирзова. Ещё два мяча подопечные Руя Витории забили во втором тайме — отличились Мозес и Соболев.