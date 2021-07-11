Джокович выиграл в финале "Уимблдона" и повторил рекорд Федерера и Надаля

Встреча, которая продолжалась 3 часа 25 минут, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Таким образом, Джокович выиграл третий Уимблдон подряд и двадцатый турнир Большого шлема. По этому показателю первая ракетка мира сравнялась с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.