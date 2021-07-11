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Джокович выиграл в финале "Уимблдона" и повторил рекорд Федерера и Надаля

Стоит подчеркнуть, что для серба это стала третья победа на британском турнире Большого шлема.

11 июля, 16:55
<p> Фото © Getty Images / AELTC / David Gray</p>

Фото © Getty Images / AELTC / David Gray

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв в финале итальянца Маттео Берреттини.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 25 минут, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Таким образом, Джокович выиграл третий Уимблдон подряд и двадцатый турнир Большого шлема. По этому показателю первая ракетка мира сравнялась с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

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Российские теннисистки уступили в финале парного разряда на Уимблдоне

Добавим, что для итальянца выход в финал турнира Большого шлема стал лучшим результатом в карьере.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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