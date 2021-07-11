Джокович выиграл в финале "Уимблдона" и повторил рекорд Федерера и Надаля
Стоит подчеркнуть, что для серба это стала третья победа на британском турнире Большого шлема.
Фото © Getty Images / AELTC / David Gray
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв в финале итальянца Маттео Берреттини.
Встреча, которая продолжалась 3 часа 25 минут, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Таким образом, Джокович выиграл третий Уимблдон подряд и двадцатый турнир Большого шлема. По этому показателю первая ракетка мира сравнялась с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.
Добавим, что для итальянца выход в финал турнира Большого шлема стал лучшим результатом в карьере.
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