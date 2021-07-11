Появились кадры последнего дня жизни избитого на ЛГБТ-акции журналиста
Следствие не исключает, что смерть мужчины наступила из-за воздействия запрещённых препаратов, в связи с чем назначены соответствующие экспертизы.
Кадры последнего дня жизни избитого на ЛГБТ-акции оператора. Видео © Facebook / МВД Грузии
МВД Грузии опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, на которых видны передвижения оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы в последний день перед смертью. Мать нашла журналиста мёртвым в квартире.
На записях видно, что оператор вместе со своим другом катается по Тбилиси на мопеде. Мужчины посетили районы Сабуртало и Поничала. Первый из них в Тбилиси считается логовом наркоторговли. Поэтому на брифинге представитель МВД Грузии рассказал, что одной из версий смерти журналиста является воздействие запрещённых препаратов. Для выяснения причин смерти назначили экспертизы.
Напомним, что так называемая неделя достоинства началась в Тбилиси 1 июля. В её рамках члены ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Заключительный "марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17:00 мск, но с самого утра тысячи противников акции вышли на улицы. Во время контракций сторонники традиционных ценностей несколько раз закидывали палками и бутылками журналистов и операторов. Более 50 представителей СМИ пострадали.
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