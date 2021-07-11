Появились кадры последнего дня жизни избитого на ЛГБТ-акции журналиста

Кадры последнего дня жизни избитого на ЛГБТ-акции оператора. Видео © Facebook / МВД Грузии

МВД Грузии опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, на которых видны передвижения оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы в последний день перед смертью. Мать нашла журналиста мёртвым в квартире.

На записях видно, что оператор вместе со своим другом катается по Тбилиси на мопеде. Мужчины посетили районы Сабуртало и Поничала. Первый из них в Тбилиси считается логовом наркоторговли. Поэтому на брифинге представитель МВД Грузии рассказал, что одной из версий смерти журналиста является воздействие запрещённых препаратов. Для выяснения причин смерти назначили экспертизы.