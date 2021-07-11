Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП с шестью машинами в Ростовской области

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе М4 "Дон" в Ростовской области, где столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате пострадало три человека, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по региону.

Всё началось с водителя "газели", который в районе 940-го километра не справился с управлением и врезался в "форд-фокус", двигавшийся в попутном направлении. По инерции иномарку вынесло на стоящий на обочине "рено-сандеро", который следом врезался ещё в три автомобиля. В результате пострадали 59-летний мужчина, 46-летняя женщина и девочка 15 лет, которая сидела на заднем сиденье и была пристёгнута ремнём безопасности.

На месте аварии работают правоохранители, устанавливая обстоятельства случившегося. Также по факту ДТП проводится проверка. Как видно на фотографии с места событий, движение по трассе не затруднено.