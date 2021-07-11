Число погибших в результате обрушения дома во Флориде увеличилось до 90

Из-под завалов обрушившегося жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) извлекли ещё несколько тел, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. Он отметила, что личность 71 погибшего уже установлена.

Напомним, в штате Флорида в ночь на 24 июня по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.