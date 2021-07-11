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Число погибших в результате обрушения дома во Флориде увеличилось до 90

Разбор завалов продолжается с применением тяжёлой техники, ведётся работа по поиску тел.

11 июля, 15:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SunSentinel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">South Florida Sun Sentinel </a></p>

Фото © Twitter / South Florida Sun Sentinel

Из-под завалов обрушившегося жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) извлекли ещё несколько тел, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. Он отметила, что личность 71 погибшего уже установлена.

"Число подтверждённых смертей сейчас составляет 90", — заявила она на пресс-конференции.

Напомним, в штате Флорида в ночь на 24 июня по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.

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Байден вновь оконфузился, забыв об обрушении многоэтажки во Флориде с сотней пропавших

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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