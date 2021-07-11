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В Подмосковье полный курс вакцинации от ковида прошли 1,2 млн человек

Эти темпы в правительстве региона назвали высокими и заметили, что они помогут избежать новых ограничений.

11 июля, 15:39
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Около 1,2 миллиона жителей Московской области завершили полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьёва.

"Вакцинация от коронавируса поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить пандемию. В Подмосковье это хорошо понимают — полностью привились почти 1,2 миллиона человек", — сказано в телеграм-канале "Воробьёв LIVE".

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Отмечается также, что только первым компонентом препаратов привились более двух миллионов человек. Эти темпы вакцинации в пресс-службе назвали высокими и заметили, что они помогут избежать новых ограничений, а школьники начнут учебный год в обычном режиме.

Вакцинироваться можно в 370 пунктах, среди которых 30 работают круглосуточно. Также есть мобильные комплексы в торговых центрах, МФЦ и клубах "Активное долголетие".

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Ранее эпидемиолог назвал золотой стандарт вакцинации от коронавируса. Для прохождения сезонного роста заболеваемости достаточно 60–70% привитых, однако для победы необходимо больше, заметил он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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