В Подмосковье полный курс вакцинации от ковида прошли 1,2 млн человек

Около 1,2 миллиона жителей Московской области завершили полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьёва.

"Вакцинация от коронавируса поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить пандемию. В Подмосковье это хорошо понимают — полностью привились почти 1,2 миллиона человек", — сказано в телеграм-канале "Воробьёв LIVE".

Отмечается также, что только первым компонентом препаратов привились более двух миллионов человек. Эти темпы вакцинации в пресс-службе назвали высокими и заметили, что они помогут избежать новых ограничений, а школьники начнут учебный год в обычном режиме.

Вакцинироваться можно в 370 пунктах, среди которых 30 работают круглосуточно. Также есть мобильные комплексы в торговых центрах, МФЦ и клубах "Активное долголетие".