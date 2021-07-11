В Туркмении опровергли данные о стягивании войск к границе с Афганистаном

МИД Туркмении выпустил официальное заявление в связи с сообщениями СМИ о стягивании войск и техники к границе с Афганистаном. В ведомстве назвали информацию непроверенной и откровенно необъективной.

"Распространена не соответствующая действительности информация о якобы стягивании военной техники и артиллерии Туркменистана к границе с Афганистаном", — говорится в сообщении министерства.

В МИД также заверили, что отношения между народами Туркмении и Афганистана — братские, а граница двух государств "является границей дружбы и сотрудничества". Со ссылкой на данные Минобороны Туркменистана ведомство сообщает, что все военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации.

"В соответствии с исконными традициями добрососедства, а также твёрдо выполняя незыблемые принципы международного права и обязательства, закреплённые в двусторонних соглашениях, Туркменистан стремится поддерживать и укреплять миролюбивые и добрососедские связи с братским Афганистаном", — подчеркнули в МИД Туркменистана.