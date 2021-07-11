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В Туркмении опровергли данные о стягивании войск к границе с Афганистаном

Ашхабад подчеркнул стремление страны поддерживать и укреплять миролюбивые и добрососедские связи с братским народом.

11 июля, 15:54
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

МИД Туркмении выпустил официальное заявление в связи с сообщениями СМИ о стягивании войск и техники к границе с Афганистаном. В ведомстве назвали информацию непроверенной и откровенно необъективной.

"Распространена не соответствующая действительности информация о якобы стягивании военной техники и артиллерии Туркменистана к границе с Афганистаном", — говорится в сообщении министерства.

СМИ: Туркмения стянула войска и тяжёлую военную технику к границе с Афганистаном

СМИ: Туркмения стянула войска и тяжёлую военную технику к границе с Афганистаном

В МИД также заверили, что отношения между народами Туркмении и Афганистана — братские, а граница двух государств "является границей дружбы и сотрудничества". Со ссылкой на данные Минобороны Туркменистана ведомство сообщает, что все военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации.

"В соответствии с исконными традициями добрососедства, а также твёрдо выполняя незыблемые принципы международного права и обязательства, закреплённые в двусторонних соглашениях, Туркменистан стремится поддерживать и укреплять миролюбивые и добрососедские связи с братским Афганистаном", — подчеркнули в МИД Туркменистана.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выходить оттуда. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в этой стране. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть она сама и другие государства региона.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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