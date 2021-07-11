В Египте рассказали о переговорах по дате запуска чартеров из России
В апреле президенты двух стран договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, однако пока детали не определены.
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Власти Египта и России работают над установлением сроков возобновления чартерных рейсов. Об этом журналистам сообщил министр туризма и древностей арабской республики Халед аль-Анани.
"Правительства Египта и России осуществляют координацию с целью определения даты возобновления чартерных рейсов и въездного российского туризма на египетские туристические курорты", — цитирует слова министра ТАСС.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Однако пока дата запуска рейсов не называется.
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