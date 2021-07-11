"Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета
Работа над проектом находится на заключительной стадии. Перед оператором стоит цель принять газопровод в эксплуатацию в этом году.
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Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
"Сейчас уже завершены на 98%", — сказал он в интервью газете Handelsblatt и отметил, что перед оператором стоит цель "уже в этом году принять проект в эксплуатацию".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Ранее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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