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"Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета

Работа над проектом находится на заключительной стадии. Перед оператором стоит цель принять газопровод в эксплуатацию в этом году.

11 июля, 15:30
<p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

"Сейчас уже завершены на 98%", — сказал он в интервью газете Handelsblatt и отметил, что перед оператором стоит цель "уже в этом году принять проект в эксплуатацию".

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Ранее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток 2" будет запущен в текущем году.

Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG по изучению нового маршрута газопровода

Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG по изучению нового маршрута газопровода

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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