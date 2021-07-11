"Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

"Сейчас уже завершены на 98%", — сказал он в интервью газете Handelsblatt и отметил, что перед оператором стоит цель "уже в этом году принять проект в эксплуатацию".