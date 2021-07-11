Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что телеканал RT может повлиять на настроение немцев с русскими корнями. Захарова написала в своём телеграм-канале, что это акт цензуры.

"Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде", — написала она.

Также Захарова отметила, что жители ФРГ с русскими корнями, которые владеют русским языком, смотрят каналы, "влияющие на их настроение", для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры.