"Автогол года": Захарова иронично ответила на "опасения" главы бундестага по поводу RT
По её мнению, политики пытаются оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона.
Фото © Instagram / mzakharovamid
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что телеканал RT может повлиять на настроение немцев с русскими корнями. Захарова написала в своём телеграм-канале, что это акт цензуры.
"Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде", — написала она.
Также Захарова отметила, что жители ФРГ с русскими корнями, которые владеют русским языком, смотрят каналы, "влияющие на их настроение", для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры.
Ранее Лайф писал о том, что глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT. Политик выступил за "серьёзный разговор с Россией" по этому поводу, однако конкретных мыслей на этот счёт он не озвучил.
Комментариев: 0