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"Автогол года": Захарова иронично ответила на "опасения" главы бундестага по поводу RT

По её мнению, политики пытаются оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона.

11 июля, 15:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQeG9GmMdV0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mzakharovamid</a></p>

Фото © Instagram / mzakharovamid

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что телеканал RT может повлиять на настроение немцев с русскими корнями. Захарова написала в своём телеграм-канале, что это акт цензуры.

"Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде", написала она.

Также Захарова отметила, что жители ФРГ с русскими корнями, которые владеют русским языком, смотрят каналы, "влияющие на их настроение", для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры.

Ранее Лайф писал о том, что глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT. Политик выступил за "серьёзный разговор с Россией" по этому поводу, однако конкретных мыслей на этот счёт он не озвучил.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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