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Миллиардер Брэнсон успешно слетал на орбиту на своём ракетоплане

После приземления предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды.

11 июля, 16:00

Миллиардер Брэнсон успешно слетал на орбиту на своём ракетоплане. Видео © Virgingalactic.com

Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на орбиту на корабле Unity 22. Прямая трансляция была доступна на сайте компании.

Корабль-носитель Eve поднялся в небо, и через 45 минут после старта космический аппарат отстыковался от него, включил ракетные двигатели и достиг линии Кармана, считающейся границей между земной атмосферой и космосом. После этого он благополучно вернулся на Землю. Вместе с 71-летним Брэнсоном в полёте принимали участие астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

На кадрах видно, как Брэнсон остался доволен полётом и после приземления аплодировал успеху своей команды.

Миллиардер Ричард Брэнсон приехал к месту старта в космос на велосипеде

Миллиардер Ричард Брэнсон приехал к месту старта в космос на велосипеде

Напомним, старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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