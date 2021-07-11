Миллиардер Брэнсон успешно слетал на орбиту на своём ракетоплане
После приземления предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды.
Миллиардер Брэнсон успешно слетал на орбиту на своём ракетоплане. Видео © Virgingalactic.com
Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на орбиту на корабле Unity 22. Прямая трансляция была доступна на сайте компании.
Корабль-носитель Eve поднялся в небо, и через 45 минут после старта космический аппарат отстыковался от него, включил ракетные двигатели и достиг линии Кармана, считающейся границей между земной атмосферой и космосом. После этого он благополучно вернулся на Землю. Вместе с 71-летним Брэнсоном в полёте принимали участие астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.
На кадрах видно, как Брэнсон остался доволен полётом и после приземления аплодировал успеху своей команды.
Напомним, старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.
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