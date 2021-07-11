Миллиардер Брэнсон успешно слетал на орбиту на своём ракетоплане. Видео © Virgingalactic.com

Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на орбиту на корабле Unity 22. Прямая трансляция была доступна на сайте компании.

Корабль-носитель Eve поднялся в небо, и через 45 минут после старта космический аппарат отстыковался от него, включил ракетные двигатели и достиг линии Кармана, считающейся границей между земной атмосферой и космосом. После этого он благополучно вернулся на Землю. Вместе с 71-летним Брэнсоном в полёте принимали участие астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

На кадрах видно, как Брэнсон остался доволен полётом и после приземления аплодировал успеху своей команды.