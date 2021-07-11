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Российские истребители сопроводили два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем

После разворота иностранных воздушных судов от госграницы РФ они благополучно вернулись на аэродромы базирования.

11 июля, 16:29
<p>Фото © <a href="https://aviation21.ru/su-30sm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Авиация России</a></p>

Фото © Авиация России

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолёт-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США над Чёрным морем, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).

Отмечается, что над Чёрным морем радиолокационными средствами контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа были обнаружены воздушные цели. Они приближались к воздушной госгранице РФ. Истребители Су-30СМ и Су-27 были направлены на место обнаружения. Им поставили задачу опознать объекты и не допустить нарушения границ.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолёт-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Чёрного моря", — сказали в НЦУО.

После разворота иностранных самолётов от госграницы России истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования. Границы государства нарушены не были. В центре также подчеркнули, что полёты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Ранее российский истребитель Су-27 подняли в небо для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтикой, сообщили в Минобороны РФ. Такое решение было принято в связи с тем, что средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель, которая приближалась к госгранице РФ.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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