Российские истребители сопроводили два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолёт-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США над Чёрным морем, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).

Отмечается, что над Чёрным морем радиолокационными средствами контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа были обнаружены воздушные цели. Они приближались к воздушной госгранице РФ. Истребители Су-30СМ и Су-27 были направлены на место обнаружения. Им поставили задачу опознать объекты и не допустить нарушения границ.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолёт-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Чёрного моря", — сказали в НЦУО.

После разворота иностранных самолётов от госграницы России истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования. Границы государства нарушены не были. В центре также подчеркнули, что полёты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.