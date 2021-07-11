Российские истребители сопроводили два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем
После разворота иностранных воздушных судов от госграницы РФ они благополучно вернулись на аэродромы базирования.
Фото © Авиация России
Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолёт-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США над Чёрным морем, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).
Отмечается, что над Чёрным морем радиолокационными средствами контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа были обнаружены воздушные цели. Они приближались к воздушной госгранице РФ. Истребители Су-30СМ и Су-27 были направлены на место обнаружения. Им поставили задачу опознать объекты и не допустить нарушения границ.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолёт-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Чёрного моря", — сказали в НЦУО.
После разворота иностранных самолётов от госграницы России истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования. Границы государства нарушены не были. В центре также подчеркнули, что полёты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее российский истребитель Су-27 подняли в небо для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтикой, сообщили в Минобороны РФ. Такое решение было принято в связи с тем, что средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель, которая приближалась к госгранице РФ.
Комментариев: 0