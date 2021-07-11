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Минобороны показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем

На перехват иностранных воздушных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27.

11 июля, 17:13

Сопровождение самолётов ВВС США над Чёрным морем. Видео © Национальный центр управления обороной РФ.

Появилось видео сопровождения самолёта радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолёта-разведчика CL-600 "Челленджер" ВВС США над Чёрным морем. Кадры предоставил Национальный центр управления обороной РФ.

На перехват иностранных воздушных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27. Граница государства нарушена не была. В центре также подчеркнули, что полёты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские истребители сопроводили два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем

Российские истребители сопроводили два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем

Ранее российский истребитель Су-27 подняли в небо для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтикой, сообщили в Минобороны РФ. Такое решение было принято в связи с тем, что средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель, которая приближалась к госгранице РФ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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