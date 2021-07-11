Минобороны показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем
На перехват иностранных воздушных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27.
Сопровождение самолётов ВВС США над Чёрным морем. Видео © Национальный центр управления обороной РФ.
Появилось видео сопровождения самолёта радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолёта-разведчика CL-600 "Челленджер" ВВС США над Чёрным морем. Кадры предоставил Национальный центр управления обороной РФ.
На перехват иностранных воздушных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27. Граница государства нарушена не была. В центре также подчеркнули, что полёты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее российский истребитель Су-27 подняли в небо для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтикой, сообщили в Минобороны РФ. Такое решение было принято в связи с тем, что средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель, которая приближалась к госгранице РФ.
Комментариев: 0