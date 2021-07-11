Минобороны показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем

Сопровождение самолётов ВВС США над Чёрным морем. Видео © Национальный центр управления обороной РФ.

Появилось видео сопровождения самолёта радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолёта-разведчика CL-600 "Челленджер" ВВС США над Чёрным морем. Кадры предоставил Национальный центр управления обороной РФ.

На перехват иностранных воздушных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27. Граница государства нарушена не была. В центре также подчеркнули, что полёты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.