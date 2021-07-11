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Роман Стефании Маликовой с хоккеистом-миллионером рассекретили благодаря двум фото

Пара не афиширует свои отношения, но подписчики легко вычислили их по снимкам в социальных сетях.

11 июля, 17:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети

Новым возлюбленным 21-летней дочери певца и композитора Дмитрия Маликова Стефании стал 24-летний российский хоккеист Кирилл Капризов. Молодой человек является нападающим клуба НХЛ "Миннесота Уайлд", пишет kp.ru.

Фото © ТАСС / Ольга Зиновская / Zuma/Richard Ulreich

Фото © ТАСС / Ольга Зиновская / Zuma/Richard Ulreich

Подписчики вычислили, что в настоящий момент пара отдыхает на Алтае. Они публикуют фото в социальных сетях из одних и тех же мест, но совместные кадры пока не выкладывают. Однако фолловеры убеждены в романе Стеши с хоккеистом-миллионером из НХЛ.

Ранее актёров из серии фильмов про "Человека-паука" Тома Холланда и Зендаю застали за страстными поцелуями в машине. Соответствующие снимки появились в социальной сети. Слухи о романе двух актёров ходили ещё с весны, теперь же пара их окончательно подтвердила.

Российский хоккеист Капризов выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ

Российский хоккеист Капризов выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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