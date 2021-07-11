Уголовное дело о поджоге завели после крупного природного пожара в Тольятти

"Это всё-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошёл пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться там камеры видеонаблюдения (которые есть), расставленные по лесу. Столько дней стоит жара. Если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или ещё что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия — поджог", — говорится в видеообращении администрации округа в соцсети "ВКонтакте".