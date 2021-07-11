Уголовное дело о поджоге завели после крупного природного пожара в Тольятти
Глава городского округа отметил, что будут изучены записи камер видеонаблюдения, которые расставлены по лесу в этом районе.
Фото © VK / Город Тольятти
Уголовное дело возбуждено после возникновения крупного лесного пожара в Тольятти Самарской области. В качестве основной версии возникновения пожара на данный момент рассматривается поджог, сообщил глава городского округа Николай Ренц.
"Это всё-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошёл пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться там камеры видеонаблюдения (которые есть), расставленные по лесу. Столько дней стоит жара. Если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или ещё что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия — поджог", — говорится в видеообращении администрации округа в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, от лесных пожаров сейчас страдает и Челябинская область. Огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов. Замглавы МЧС России Илья Денисов заявил, что лесные пожары в Челябинской области принимали характер огненного шторма.
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