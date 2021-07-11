Провокационные действия войск НАТО во главе с США в адрес РФ негативно влияют на репутационный имидж стран, входящих в альянс, считает аналитик The National Interest Доминик Сансоне.

По его мнению, агрессивная риторика Белого дома и его союзников по поводу воссоединения Крыма с Россией не вызывает поддержку со стороны граждан. К тому же она не вписывается в систему национальных интересов западных стран, уверен эксперт. Сансоне подчеркнул, что Вашингтон рискует репутацией.

"Вашингтон мало что выиграет от таких действий, но и много потеряет как в имидже, так и во влиянии", — считает автор.

По его мнению, ни один из членов альянса не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, в связи с чем любые их провокационные действия и заявления превращаются в блеф. Сансоне отмечает, что если американские власти действительно хотят помочь Киеву, то они могут посодействовать в усилении украинской армии и борьбе с коррупцией.