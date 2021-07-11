Подросток, выбросивший из окна московской квартиры новорождённую сестру, не отличался странным поведением, а семья, в которой произошла трагедия, была вполне нормальной. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказали их соседи.

"Нормальный совершенно. Семья хорошая была", — отметил один из жителей соседнего дома.

Другая соседка заявила, что по подростку было заметно, что у него есть отклонения, однако ничего особенного в его повадках не наблюдалось. Она также рассказала о том, что происходило после трагедии во дворе дома.

"Внучка говорит: посмотрите в окно. А мы были на кухне. Я говорю: а что случилось? А у нас стоит милиция, девушка стоит. И мы так выглянули: я сначала думала, что драка была <…> Я не знаю, сколько мальчишке лет и какая конкретно это семья, но на прошлой неделе я присутствовала, как мужчина вещи разгружал и мальчик помогал. Видно, что у него отклонения какие-то. Вчера тот же мужчина с тем же мальчиком катался на самокате", — уточнила она.

Ещё одна девушка, проживающая по соседству, стала свидетелем самого происшествия, но она не предполагала, что на асфальт упал именно ребёнок.

"Она (мать погибшей малышки. — Прим. Лайфа) его так подняла и понесла. Я такой крик слышала из квартиры, когда мы тут стояли <…> Мы видели, что женщина подошла, что-то взяла. Это было что-то очень маленькое. Не подумали, что это ребёнок", — подчеркнула очевидица.