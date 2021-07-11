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"Я такой крик слышала из квартиры": Соседи рассказали подробности гибели малышки, выброшенной из окна братом в Москве

По их словам, семья, в которой произошла трагедия, была вполне хорошей, а подросток не отличался странным поведением.

11 июля, 19:39

Фото © LIFE

Подросток, выбросивший из окна московской квартиры новорождённую сестру, не отличался странным поведением, а семья, в которой произошла трагедия, была вполне нормальной. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказали их соседи.

"Нормальный совершенно. Семья хорошая была", — отметил один из жителей соседнего дома.

Другая соседка заявила, что по подростку было заметно, что у него есть отклонения, однако ничего особенного в его повадках не наблюдалось. Она также рассказала о том, что происходило после трагедии во дворе дома.

Лайф публикует видео с места гибели малышки, выброшенной из окна братом

Лайф публикует видео с места гибели малышки, выброшенной из окна братом

"Внучка говорит: посмотрите в окно. А мы были на кухне. Я говорю: а что случилось? А у нас стоит милиция, девушка стоит. И мы так выглянули: я сначала думала, что драка была <…> Я не знаю, сколько мальчишке лет и какая конкретно это семья, но на прошлой неделе я присутствовала, как мужчина вещи разгружал и мальчик помогал. Видно, что у него отклонения какие-то. Вчера тот же мужчина с тем же мальчиком катался на самокате", — уточнила она.

Ещё одна девушка, проживающая по соседству, стала свидетелем самого происшествия, но она не предполагала, что на асфальт упал именно ребёнок.

"Она (мать погибшей малышки. — Прим. Лайфа) его так подняла и понесла. Я такой крик слышала из квартиры, когда мы тут стояли <…> Мы видели, что женщина подошла, что-то взяла. Это было что-то очень маленькое. Не подумали, что это ребёнок", — подчеркнула очевидица.

Напомним, 11 июля в Москве 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выбросил из окна новорождённую сестру. Трагедия произошла в одном из домов на улице Левобережной. В квартире с детьми были бабушка и мать, они и обнаружили под окнами дома тело маленькой девочки. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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