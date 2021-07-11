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Сотня фанатов-безбилетников попыталась прорваться на "Уэмбли" на финал Евро-2020

В администрации стадиона заявили, что удалось не допустить попадания болельщиков на арену.

11 июля, 19:10

Сотня фанатов-безбилетников попыталась прорваться на "Уэмбли" на финал Евро-2020. Видео © Соцсети

Около ста фанатов без билетов попытались прорваться на стадион "Уэмбли" в Лондоне перед началом финального матча чемпионата Европы по футболу между командами Англии и Италии. В соцсетях появилось видео инцидента.

Представитель администрации арены заявил, что благодаря службе безопасности удалось не допустить попадания безбилетников на матч.

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"Мы пытаемся урегулировать инцидент, который произошёл на внешнем периметре стадиона при поддержке полиции. Были быстро задействованы меры безопасности в соответствующих зонах. Люди без билетов на стадион не попадали", — приводит его слова телеканал Sky News.

В 22:00 по мск начался финальный матч Евро-2020 между сборными Англии и Италии. Пока счёт 1:0 в пользу хозяев, счёт на 2-й минуте открыл Люк Шоу.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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