Сотня фанатов-безбилетников попыталась прорваться на "Уэмбли" на финал Евро-2020. Видео © Соцсети

Около ста фанатов без билетов попытались прорваться на стадион "Уэмбли" в Лондоне перед началом финального матча чемпионата Европы по футболу между командами Англии и Италии. В соцсетях появилось видео инцидента.

Представитель администрации арены заявил, что благодаря службе безопасности удалось не допустить попадания безбилетников на матч.

"Мы пытаемся урегулировать инцидент, который произошёл на внешнем периметре стадиона при поддержке полиции. Были быстро задействованы меры безопасности в соответствующих зонах. Люди без билетов на стадион не попадали", — приводит его слова телеканал Sky News.

В 22:00 по мск начался финальный матч Евро-2020 между сборными Англии и Италии. Пока счёт 1:0 в пользу хозяев, счёт на 2-й минуте открыл Люк Шоу.