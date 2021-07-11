Литве решили не отдавать Тихановскую Белоруссии

Власти Литвы приняли решение не выдавать Белоруссии оппозиционного лидера, экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом заявил генпрокурор республики Андрей Швед.

"Мы направили и направляем соответствующие документы (о выдаче оппозиционеров). Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в её выдаче. Правовых оснований (в отказе. — Прим. Лайфа) мы в этом не увидели", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Напомним, в апреле в Белоруссии Тихановскую включили в список причастных к терроризму. Также на неё завели уголовное дело о подготовке к теракту.