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Литве решили не отдавать Тихановскую Белоруссии

В Минске не увидели правовых оснований в решении Вильнюса.

11 июля, 19:20
<p>Фото © ТАСС/EPA/STEFFI LOOS / POOL</p>

Фото © ТАСС/EPA/STEFFI LOOS / POOL

Власти Литвы приняли решение не выдавать Белоруссии оппозиционного лидера, экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом заявил генпрокурор республики Андрей Швед.

"Мы направили и направляем соответствующие документы (о выдаче оппозиционеров). Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в её выдаче. Правовых оснований (в отказе. — Прим. Лайфа) мы в этом не увидели", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

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Напомним, в апреле в Белоруссии Тихановскую включили в список причастных к терроризму. Также на неё завели уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис не стал ограничивать сроки нахождения и работы представительства бывшего кандидата в президенты. Также Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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