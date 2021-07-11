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"Просто топовые турниры": Слуцкий положительно отозвался о Юношеской футбольной лиге

Однако, как уверен специалист, становление детского футбола сегодня не поможет моментально нашей сборной стать лучше.

11 июля, 18:58

Кадр из видео © YouTube / Футбольный Биги

Главный тренер "Рубина" и бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий в интервью журналисту Сергею Егорову положительно отозвался о становлении в нашей стране Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

"РФС создал два прекрасных соревнования: ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 (Юношеская футбольная лига). У меня куча моих воспитанников, которые работают в этих соревнованиях тренерами. Просто топовые турниры и РФС делают очень много для развития детско-юношеского футбола. Но, на мой взгляд, если мы сегодня сделаем лучший детско-юношеский футбол, это не значит, что завтра наша сборная будет лучше играть. У каждого должна быть своя зона ответственности", — заявил Слуцкий.

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Напомним, Юношеская футбольная лига появилась в 2019 году. В последнем сезоне в двух дивизионах (ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2) выступили по 16 команд. Чемпионами в обоих стали воспитанники петербургского "Зенита".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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