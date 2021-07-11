"Просто топовые турниры": Слуцкий положительно отозвался о Юношеской футбольной лиге

"РФС создал два прекрасных соревнования: ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 (Юношеская футбольная лига). У меня куча моих воспитанников, которые работают в этих соревнованиях тренерами. Просто топовые турниры и РФС делают очень много для развития детско-юношеского футбола. Но, на мой взгляд, если мы сегодня сделаем лучший детско-юношеский футбол, это не значит, что завтра наша сборная будет лучше играть. У каждого должна быть своя зона ответственности", — заявил Слуцкий.