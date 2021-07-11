Эксперт объяснил, почему полёт миллиардера Брэнсона нельзя считать космическим

Полёт ракетоплана компании Virgin Galactic с основателем и миллиардером Ричардом Брэнсоном нельзя назвать космическим, поскольку он не достиг 100-километровой высоты. Такое мнение выразил историк отечественной космонавтики, эксперт Александр Железняков.

Корабль Unity 22, на борту которого помимо Брэнсона также были астронавт-инструктор компании Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла, согласно трансляции полёта, достиг высоты 86,2 километра над Землёй.

"Согласно тому определению, которого придерживается управление гражданской авиации США и ВВС США, космическим называется пространство, начиная с высоты 50 миль — это 80 километров. По их определению, да, такой полёт является космическим. Согласно определению Международной федерации аэронавтики, космическое пространство начинается с высоты 100 километров. То есть, по международному определению, такой полёт отнести к космическому нельзя", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Кроме того, Железняков добавил, что к по-настоящему космическому полёту нельзя отнести ни полёты ракетопланов компании Virgin Galactic, ни старты ракет Blue Origin Джеффа Безоса. Специалист назвал их "условно космическими, не полноценными".

"Это скорее прикосновение к космосу, чем космический полёт", — подчеркнул он.