В Белоруссии дом депутата ночью забросали коктейлями Молотова
Никто не пострадал, а сам парламентарий уверен, что за произошедшим стоят представители оппозиции.
Фото © Instagram / gaidukevich77
Белорусский депутат, зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич рассказал, что ночью в его дом неизвестный бросил коктейли Молотова, в результате ЧП никто не пострадал.
"Ночью злоумышленники закидали мой дом коктейлями Молотова. Один сгорел полностью, два не сработали <...> Это однозначно связано с моей политической позицией, я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года и уже даже к ним привык", — сказал депутат в эфире телеканала ОНТ.
Как отметил Гайдукевич, "по счастливой случайности никто не пострадал". Он уточнил, что его и членов его семьи дома в тот момент не было, однако на стоянке были припаркованы их машины, поэтому нападавшие могли подумать, что депутат и его близкие находятся дома.
Кроме того, парламентарий заметил, что на хлопок от разбившейся на стоянке бутылки с зажигательной смесью выбежал сосед, который "зафиксировал машину и нападавшего". По словам Гайдукевича, сейчас обстоятельства инцидента выясняет оперативно-следственная группа.
Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги, объявила о создании Координационного совета по передаче власти, в стране начались массовые протесты. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.
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