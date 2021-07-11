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В Белоруссии дом депутата ночью забросали коктейлями Молотова

Никто не пострадал, а сам парламентарий уверен, что за произошедшим стоят представители оппозиции.

11 июля, 18:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/gaidukevich77/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gaidukevich77</a></p>

Фото © Instagram / gaidukevich77

Белорусский депутат, зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич рассказал, что ночью в его дом неизвестный бросил коктейли Молотова, в результате ЧП никто не пострадал.

"Ночью злоумышленники закидали мой дом коктейлями Молотова. Один сгорел полностью, два не сработали <...> Это однозначно связано с моей политической позицией, я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года и уже даже к ним привык", — сказал депутат в эфире телеканала ОНТ.

Как отметил Гайдукевич, "по счастливой случайности никто не пострадал". Он уточнил, что его и членов его семьи дома в тот момент не было, однако на стоянке были припаркованы их машины, поэтому нападавшие могли подумать, что депутат и его близкие находятся дома.

Кроме того, парламентарий заметил, что на хлопок от разбившейся на стоянке бутылки с зажигательной смесью выбежал сосед, который "зафиксировал машину и нападавшего". По словам Гайдукевича, сейчас обстоятельства инцидента выясняет оперативно-следственная группа.

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Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги, объявила о создании Координационного совета по передаче власти, в стране начались массовые протесты. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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