В Белоруссии дом депутата ночью забросали коктейлями Молотова

Белорусский депутат, зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич рассказал, что ночью в его дом неизвестный бросил коктейли Молотова, в результате ЧП никто не пострадал.

"Ночью злоумышленники закидали мой дом коктейлями Молотова. Один сгорел полностью, два не сработали <...> Это однозначно связано с моей политической позицией, я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года и уже даже к ним привык", — сказал депутат в эфире телеканала ОНТ.

Как отметил Гайдукевич, "по счастливой случайности никто не пострадал". Он уточнил, что его и членов его семьи дома в тот момент не было, однако на стоянке были припаркованы их машины, поэтому нападавшие могли подумать, что депутат и его близкие находятся дома.

Кроме того, парламентарий заметил, что на хлопок от разбившейся на стоянке бутылки с зажигательной смесью выбежал сосед, который "зафиксировал машину и нападавшего". По словам Гайдукевича, сейчас обстоятельства инцидента выясняет оперативно-следственная группа.