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Путин наградил орденом Дружбы телеведущего Андрея Малахова

Журналист удостоен награды за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.

11 июля, 18:50
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Президент РФ Владимир Путин наградил известного российского телеведущего и журналиста Андрея Малахова и ряд его коллег орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Малахова Андрея Николаевича — советника руководства филиала Федерального государственного унитарного предприятия "ВГТРК "Государственная телевизионная компания "Телеканал Россия", — говорится в сообщении.

Орденом Дружбы также награждён телеведущий Борис Корчевников. Ордена Почёта удостоились заместитель директора — начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационной программы "Вести" Эдуард Петров и заместитель директора дирекции программы "Вести" Андрей Медведев.

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Отмечается также, что орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждена тележурналистка, заместитель главного редактора по работе с Санкт-Петербургом главной редакции телеканала "Культура" ВГТРК Бэлла Куркова. А вот заместитель гендиректора — главный редактор главной редакции телеканала "Культура" ВГТРК Сергей Шумаков, согласно указу, удостоен ордена Александра Невского.

А до этого Путин наградил музыканта Петра Мамонова орденом Дружбы. Он был удостоен им за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Напомним, что в настоящее время Пётр Мамонов, ранее попавший в больницу с коронавирусом, подключён к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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