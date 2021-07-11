Путин наградил орденом Дружбы телеведущего Андрея Малахова

Президент РФ Владимир Путин наградил известного российского телеведущего и журналиста Андрея Малахова и ряд его коллег орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Малахова Андрея Николаевича — советника руководства филиала Федерального государственного унитарного предприятия "ВГТРК "Государственная телевизионная компания "Телеканал Россия", — говорится в сообщении.

Орденом Дружбы также награждён телеведущий Борис Корчевников. Ордена Почёта удостоились заместитель директора — начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационной программы "Вести" Эдуард Петров и заместитель директора дирекции программы "Вести" Андрей Медведев.

Отмечается также, что орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждена тележурналистка, заместитель главного редактора по работе с Санкт-Петербургом главной редакции телеканала "Культура" ВГТРК Бэлла Куркова. А вот заместитель гендиректора — главный редактор главной редакции телеканала "Культура" ВГТРК Сергей Шумаков, согласно указу, удостоен ордена Александра Невского.