Путин наградил орденом Дружбы телеведущего Андрея Малахова
Журналист удостоен награды за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Президент РФ Владимир Путин наградил известного российского телеведущего и журналиста Андрея Малахова и ряд его коллег орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Малахова Андрея Николаевича — советника руководства филиала Федерального государственного унитарного предприятия "ВГТРК "Государственная телевизионная компания "Телеканал Россия", — говорится в сообщении.
Орденом Дружбы также награждён телеведущий Борис Корчевников. Ордена Почёта удостоились заместитель директора — начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационной программы "Вести" Эдуард Петров и заместитель директора дирекции программы "Вести" Андрей Медведев.
Отмечается также, что орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждена тележурналистка, заместитель главного редактора по работе с Санкт-Петербургом главной редакции телеканала "Культура" ВГТРК Бэлла Куркова. А вот заместитель гендиректора — главный редактор главной редакции телеканала "Культура" ВГТРК Сергей Шумаков, согласно указу, удостоен ордена Александра Невского.
А до этого Путин наградил музыканта Петра Мамонова орденом Дружбы. Он был удостоен им за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Напомним, что в настоящее время Пётр Мамонов, ранее попавший в больницу с коронавирусом, подключён к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.
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