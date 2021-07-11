Оглашены первые результаты ЦИК по выборам в парламент Молдавии

Согласно предварительным данным ЦИК страны после обработки 32% протоколов, пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС) лидирует на парламентских выборах в Молдавии.

ПДС набирает 41% голосов. Также в парламент проходят Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС), имеющий пока 34%, и партия "Шор" (9,3%). Остальные политсилы пока не могут преодолеть необходимый барьер.

По данным на момент закрытия избирательных участков, явка превысила 48%.

Напомним, что Конституционный кризис разразился в Молдавии 15 апреля, когда судьи удовлетворили запрос Санду признать парламент недееспособным, так как депутаты дважды отклонили предложенную ею кандидатуру премьера. Это дало главе государства право распустить парламент и назначить новые выборы. Однако большинство депутатов заявили, что решение было принято с нарушением конституции, так как президент, вопреки установленной процедуре, выдвигала несогласованные с ними кандидатуры и отказалась рассматривать предложенного ими претендента на пост премьера.