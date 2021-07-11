Оглашены первые результаты ЦИК по выборам в парламент Молдавии
Пока в законодательный орган страны проходит три политические партии.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Согласно предварительным данным ЦИК страны после обработки 32% протоколов, пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС) лидирует на парламентских выборах в Молдавии.
ПДС набирает 41% голосов. Также в парламент проходят Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС), имеющий пока 34%, и партия "Шор" (9,3%). Остальные политсилы пока не могут преодолеть необходимый барьер.
По данным на момент закрытия избирательных участков, явка превысила 48%.
Напомним, что Конституционный кризис разразился в Молдавии 15 апреля, когда судьи удовлетворили запрос Санду признать парламент недееспособным, так как депутаты дважды отклонили предложенную ею кандидатуру премьера. Это дало главе государства право распустить парламент и назначить новые выборы. Однако большинство депутатов заявили, что решение было принято с нарушением конституции, так как президент, вопреки установленной процедуре, выдвигала несогласованные с ними кандидатуры и отказалась рассматривать предложенного ими претендента на пост премьера.
24 апреля Санду обвинила парламент в узурпации власти и призвала сторонников готовиться к протестам. А 28 апреля несколько сотен сторонников ПДС, поддерживающей президента, собрались на митинг у здания Конституционного суда. Протестующие требовали отменить режим чрезвычайного положения, введённый парламентом из-за третьей волны пандемии, но на самом деле здесь есть политическая подоплёка — режим ЧС не позволял Санду издать указ о роспуске парламента.
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