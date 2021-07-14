Случай на работе : Отказавшимся от вакцинации не будут оплачивать больничный Обязательная вакцинация для многих граждан введена уже в 25 регионах России, но не все россияне спешат делать прививку. Какими могут быть финансовые потери для "отказников" — разбирался Лайф. 13 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Разъяснения госчиновников, что из-за отсутствия профилактических прививок сотрудник может быть законно не допущен до работы, для некоторых россиян показались неубедительными. Кое-кто из антипрививочников упорно считает, что руководство его компании на отстранение "незаменимого" сотрудника не пойдёт.

Так было с Антоном, который работает шефом в одном из крупных сетевых ресторанов Москвы. В ответ на распоряжение руководства о необходимости привиться мужчина заявил, что он вакцинироваться не намерен. Кадровая служба зафиксировала отказ, а после был издан приказ об отстранении его от работы "…до устранения обстоятельств, явившихся основанием…", и, понятно, без сохранения заработной платы. Но, пока новый временный шеф налаживал работу на кухне, Антон вдруг почувствовал недомогание. Прибывший по вызову врач диагностировал у него CoViD-19. Болезнь протекала в лёгкой форме, и где-то через две недели он сдал больничный лист в бухгалтерию, но получил отказ в выплатах. Жалоба в Госинспекцию труда ничего не дала: буквально через четыре дня получил ответ, что так как отстранение было правомерным, то пособие по временной нетрудоспособности в этот период ему начислять не должны.

— В случае Антона его отстранение от работы было произведено с соблюдением всех формальностей, предусмотренных трудовым законодательством, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин, — и поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что действия работодателя, если дело дойдёт до судебного разбирательства, будут признаны правомерными. Позиция, которую Роструд изложил Антону, заявлена им не впервые, и, насколько я знаю, она пока ни одним судом не опровергнута. Примеры, когда суд в похожей ситуации поддерживал работодателя, в практике есть (определение Мосгорсуда от 24.09.2018 N 4г-11580/2018).

И действительно, многие руководители так и говорят своим сотрудникам, что, мол, вакцинация дело добровольное, но есть постановление главного санитарного врача их региона, обязывающее именно работодателей нести ответственность за вакцинацию своих сотрудников под угрозой штрафа (до одного миллиона рублей), а значит, дешевле и безопаснее принять административные меры и заставить сотрудников прививаться.

— К сожалению, Антон переоценил свою незаменимость, — добавляет HR-специалист Зулия Лоикова. — Хотя работа шефа не обозначена в перечне тех, допуск к которым обусловлен обязательной вакцинацией (Постановление Правительства РФ № 825), но тем не менее, я думаю, что ему придётся делать выбор: выполнить условия работодателя и вернуться к работе либо искать другое место применения своих навыков. К сожалению, дискриминация "привит — не привит" объективно существует, и если нет медотвода, то бороться с ней очень сложно.

На сегодняшний день Антон пока не торопится уйти из своей компании. И так как у него после болезни есть антитела, а период больничного закончился, ему пришлось выйти на работу. Однако тут его ждал новый сюрприз — руководство компании предложило строптивому сотруднику прежнюю должность, но в другом — менее статусном ресторане сети. Знакомый юрист подтвердил горе-шефу, что такое решение работодателя вполне правомерно.

— Я потерял не только доход за период отстранения и больничного, но и фактически сейчас остаюсь без премиальных, так как в том ресторане, куда я вынужден был выйти, план продаж практически не выполняется, — рассказал Лайфу Антон. — Возможно, если ситуация с коронакризисом как-то наладится, я буду искать себе другое место работы, но пока сделать этого не могу, так как вся ресторанная отрасль переживает не лучшие времена и многие заведения второй год несут убытки и просто закрываются. А ещё не факт, что если подходящее место найдётся, то там через несколько месяцев всё равно не заставят вакцинироваться.

В Москве к 15 июля хотя бы первым компонентом вакцины (или же однокомпонентной вакциной) должны быть привиты не меньше 60% сотрудников — следует из распоряжения городских властей. И хотя по действующему законодательству вакцинация от CoViD-19 является добровольной, работодатели считают, что "убедить" своих работников пройти вакцинацию будет спокойнее и дешевле. И действительно, многие из "ковидных диссидентов", оказавшись перед выбором: прививка или отсутствие дохода, голосуют ногами за вакцинацию. Пока данный метод убеждения оказывается самым эффективным.

Авторы Максим Греков