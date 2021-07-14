В Госдепе рассказали о сферах, где интересы Москвы и Вашингтона сходятся
В частности, речь идёт о поставках гуманитарной помощи в Сирию, вопросе изменения климата и продлении ДСНВ.
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США и Россия могут найти сферы, в которых интересы двух сверхдержав сходятся. По мнению главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, проблема изменения климата является одной из них.
"Не является секретом то, что у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией по целому ряду вопросов. Также не является секретом то, что мы считаем, что найдутся определённые сферы, где наши интересы сходятся", — подчеркнул он.
В качестве примера Прайс привёл вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию, а также продление ранее в этом году Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Он также отметил, что спецпосланник президента США по климату Джон Керри, который приехал с визитом в Москву, сейчас проверяет предложение о возможности совместной работы в сфере изменения климата.
Напомним, что Керри будет пребывать в Москве с 12 по 15 июля. Также Лайф рассказывал, что американский лидер Джо Байден включил две сферы в список для сотрудничества с Россией. При этом, говоря о разногласиях между странами, глава Белого дома заявил, что Вашингтон примет меры в связи с "возможными кибератаками или вмешательством в экономику" США.
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