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В Госдепе рассказали о сферах, где интересы Москвы и Вашингтона сходятся

В частности, речь идёт о поставках гуманитарной помощи в Сирию, вопросе изменения климата и продлении ДСНВ.

13 июля, 21:28
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

США и Россия могут найти сферы, в которых интересы двух сверхдержав сходятся. По мнению главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, проблема изменения климата является одной из них.

"Не является секретом то, что у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией по целому ряду вопросов. Также не является секретом то, что мы считаем, что найдутся определённые сферы, где наши интересы сходятся", — подчеркнул он.

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В качестве примера Прайс привёл вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию, а также продление ранее в этом году Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Он также отметил, что спецпосланник президента США по климату Джон Керри, который приехал с визитом в Москву, сейчас проверяет предложение о возможности совместной работы в сфере изменения климата.

Напомним, что Керри будет пребывать в Москве с 12 по 15 июля. Также Лайф рассказывал, что американский лидер Джо Байден включил две сферы в список для сотрудничества с Россией. При этом, говоря о разногласиях между странами, глава Белого дома заявил, что Вашингтон примет меры в связи с "возможными кибератаками или вмешательством в экономику" США.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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