В Госдепе рассказали о сферах, где интересы Москвы и Вашингтона сходятся

США и Россия могут найти сферы, в которых интересы двух сверхдержав сходятся. По мнению главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, проблема изменения климата является одной из них.

"Не является секретом то, что у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией по целому ряду вопросов. Также не является секретом то, что мы считаем, что найдутся определённые сферы, где наши интересы сходятся", — подчеркнул он.

В качестве примера Прайс привёл вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию, а также продление ранее в этом году Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Он также отметил, что спецпосланник президента США по климату Джон Керри, который приехал с визитом в Москву, сейчас проверяет предложение о возможности совместной работы в сфере изменения климата.