"Это катастрофически трагично": Актриса Погодина прокомментировала смерть режиссёра Стефановича
Артистка отметила, что с бывшим супругом Пугачёвой работала во времена своей ранней юности. Отметим, что о смерти деятеля культуры стало известно сегодня.
Ольга Погодина. Фото © olga_pogodina_official
Смерть режиссёра и бывшего супруга Аллы Пугачёвой Александра Стефановича является большой потерей. Об этом Лайфу заявила актриса Ольга Погодина.
"Это кошмарная новость. К сожалению, мы работали в моей ранней юности и я очень растеряна. Это катастрофически трагично. Наша жизнь становится беднее и хуже без таких людей. Безусловно, только светлые воспоминания о нём", — сказала артистка.
Напомним, что смерть деятеля культуры констатировали 13 июля в 19:00 мск. Ему было 76 лет. До этого Стефанович находился в больнице имени Бахрушиных, где проходил лечение от коронавируса.
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