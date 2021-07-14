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"Это катастрофически трагично": Актриса Погодина прокомментировала смерть режиссёра Стефановича

Артистка отметила, что с бывшим супругом Пугачёвой работала во времена своей ранней юности. Отметим, что о смерти деятеля культуры стало известно сегодня.

13 июля, 21:00
<p>Ольга Погодина. Фото © <a href="https://www.instagram.com/olga_pogodina_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olga_pogodina_official</a></p>

Ольга Погодина. Фото © olga_pogodina_official

Смерть режиссёра и бывшего супруга Аллы Пугачёвой Александра Стефановича является большой потерей. Об этом Лайфу заявила актриса Ольга Погодина.

"Это кошмарная новость. К сожалению, мы работали в моей ранней юности и я очень растеряна. Это катастрофически трагично. Наша жизнь становится беднее и хуже без таких людей. Безусловно, только светлые воспоминания о нём", — сказала артистка.

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Напомним, что смерть деятеля культуры констатировали 13 июля в 19:00 мск. Ему было 76 лет. До этого Стефанович находился в больнице имени Бахрушиных, где проходил лечение от коронавируса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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